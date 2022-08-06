KHK’lı öğretmenler şüphesi

Şaibeli sınav hakkında FETÖ varlığı da araştırılırken işin arkasında KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin olabileceği iddia edildi. Şöyle ki; yayınevleri kendi sorularını oluştururken alan öğretmenleriyle anlaşma yapıyorlar. Belli bir ücret karşılığında bu öğretmenler yayınevlerine soru hazırlıyorlar. Ancak daha az bilinen ve bazıları da merdivenaltı çalışan birtakım yayınevleriyle görüşen FETÖ üyeliği gibi nedenlerle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenler bu işletmelere soru hazırlıyorlar. Meslekten ihraç edilmeden önce de ÖSYM'ye soru hazırlayan bu kişiler daha önce sınavlar için çalıştıkları soruları bu yayınevlerine veriyorlar.