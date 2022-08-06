SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan KPSS iddiaları ile ilgili yeni açıklama: Biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından yurda dönüş yolunda gazetecilerin merak ettiği soruların yanıtlarını verdi. Erdoğan, KPSS sorularının sızdırıldığı iddiaları ve sınavın iptali ile ilgili soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.
"BİZ ORADA BOŞLUĞA DÜŞSEK BUNU SEÇİME KADAR SATACAKLARDI"
Başkan Erdoğan'a, Rusya dönüşü uçakta, "KPSS iptal kararınızın detayını merak ediyoruz. Bununla birlikte son duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz? FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, bakıldığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor." sorusu soruldu.
Erdoğan, gazetecinin bu sorusuna şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:
FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler.
Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik.
"ÜST DÜZEY BİR EKİP KURDUK"
Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak.