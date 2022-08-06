SON DAKİKA: BJK yöneticisi Umut Tahir Güneş’i silahla vuran kişi ortaya çıktı! Cinayet masası her yerde onu arıyor...

GÜNEŞ "VURULMADIM" DEDİ AMA...

İddialara göre; Umut Tahir Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kısa sürede tedavisi yapıldı ve taburcu oldu. İddialara göre; saldırıdan önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti. Güneş bu olayda yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı. Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; olay yerinde iki boş kovan bulundu. Çekirdeklerin 1'i araca, 1'i ise Umut Tahir Güneş'in bacağına isabet etti. Şans eseri hafif yaralanan Güneş'in şoförü de ifadesinde olayı anlattı.