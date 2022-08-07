FETÖ’cü kaymakama 15 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Mülkiye Teşkilatı Mahrem Yapılanması operasyonunda hakkında soruşturma başlatılan Akçakale Kaymamı Hamza Özer hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Özer'in 2010'da örgütün KPSS çalışma evlerinde kaldığı dönemde soruların verildi, yemin ritüelinin ardından deneme şeklinde olan soruları aldığı belirlendi. Özer operasyoneller hatlar aracılığıyla mahrem imamlarla irtibat kurarken, Ankara, Samsun ve Trabzon'da da 5 farklı ankesörlü hattan 8 kez arandığı da tespit edildi.

DARBE GECESİ EVE KAPANMIŞ

Akçakale Kaymakamı Hamza Özer hakkında ifade veren E.K., çarpıcı itiraflarda bulundu. Özer'in 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecilere direniş için yaptığı sokağa çıkın çağrısına rağmen lojmanından çıkmadığını dile getiren E.K., gece boyu telefonlara da bakmadığını söyledi. E.K. ifadesinde, "Hamza Özer ile şu an tutuklu olan Sarıveliler kaymakamı çok yakın arkadaşlar. Hatta izin almaksızın birlikte birkaç defa Ankara'ya gittiklerini de duydum. Ayrıca Hamza Özer yılın büyük bir kısmında görevinin başından bulunmuyordu. Çoğu kez Ermenek kaymakamı vekalet ediyordu. Hamza Özer ile ilgili geldiğinden bu yana halk arasında cemaat ile bağlantısı olduğu konuşulmaktadır" dedi.

DARBEDEN İKİ GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELİP ORTADAN KAYBOLMUŞLAR

Özer hakkında bir başka ifade veren H.H.K., kaymakam A.Ö.'nün normalde her akşam saat 6-7'ye kadar çalışan birisi olduğunu ancak darbe girişiminden 2 gün önce işlerin çok yoğun olduğu halde kaymakamlığa sadece 1 saat gelip gittiğini anlattı. O geceden 2 gün öncesinde kaymakamlığa gitmeyen A.Ö.'nün Hamza Özer'le birlikte olduğunu kaydeden H.H.K., "A.Ö. bu iki günü Hamza Özer ile birlikte geçirmiş. Hatta 14-15 Temmuz geceleri A.Ö.'nün kaymakamlık konutunda birlikte kalmışlar. Darbe girişiminde bulunulduğu gece de Kaymakam A. Ö. mülki amir olmasına rağmen yapılması gerekenlere ilişkin hiçbir talimat vermeyip kendisi dışarı çıkmamıştır. Hatta yazı işleri müdürü defalarca aramasına rağmen kendisine ulaşamamış. Whatsapp'dan yazmış olduğu mesajı da okumuş ancak cevap yazmamış. 16 Temmuz öğlenine kadar hiçbir şekilde dönüş yapmamış. Daha sonra Hamza Özer Sarıveliler Kaymakamlığına vekaleten baktı" ifadelerini kullandı.