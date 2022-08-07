Hekim sayısı 20 yılda 3 kat arttı

Türkiye, sağlık altyapısında son 20 yılda yaptığı devrim niteliğinde değişimlerle son dönemde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdi. Özellikle koronavirüs sürecinde tüm ülkeler sağlık sisteminde problem yaşarken Türkiye gerek hastane kapasitesi, güçlü yoğun bakım ve solunum cihazı altyapısı, gerekse donanımlı ve yetişmiş sağlık personeliyle pandemi sürecini sıkıntı yaşamadan atlattı.Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre son 20 yılda hastane yatak sayıları yüzde 48 arttı. İçerisinde tuvalet ve banyo, buzdolabı, refakatçi yatağı, elbise dolabı ve televizyon bulunan nitelikli yatak oranı 2002'de yüzde 6 iken 2022'de yüzde 77'ye yükseldi. Böylece vatandaşlar koğuş tipi, içinde birçok hasta yatağının bulunduğu, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını odasına uzak ve tüm hastalarca kullanılan ortak bir alanda giderme mecburiyetinden kurtuldu. Poliklinik muayene oda sayısı ise 6 bin 643'ten 32 bin 388'e çıktı.Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte toplam hekim sayısı 2002'de 91 bin 949 iken 2021'de 184 bin 2'ye yükseldi. Toplam sağlık personeli sayısı ise 2002'de 378 bin 551'di ve bu sayı 2021'de 1 milyon 258 bin 950'ye yükseldi. Programla birlikte bölgelere göre hekim dağılımındaki dengesizlik de büyük ölçüde giderildi. 2002 yılında nüfusuna göre en yüksek hekim sayısına sahip il olan Ankara'da bir uzman hekime 2 bin 17 kişi, en düşük il olan Ağrı'da ise 26 bin 883 kişi düşüyordu. 2021 yılında, Ankara'da uzman hekim başına düşen nüfus 1168 iken Ağrı'da 2 bin 204'e indi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, OECD Health Data 2021 ve EUROSTAT Veri Tabanı verilerine göre 2002'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı Türkiye'de 138, OECD ülkelerinde 278 ve AB ülkelerinde 306'ydı. 2020'de Türkiye'de bu sayı 205'e yükselirken OECD ülkelerinde 306, AB ülkelerinde 389 oldu.112 sisteminde aktif çalışan acil yardım ambulansı sayısı 618'den 5 bin 840'a çıkarken, ambulans başına düşen nüfus 107 bin 446'dan 14 bin 500'e indi. 112 acil yardım hizmetleri; kara, hava, deniz ambulansları, obez ambulansları, karlı alanlar için snowtrack ambulanslar vb. ile çeşitlendirildi. Örneğin, 2009 yılında hizmete başlayan hava ambulansları ile bugüne kadar toplam 57 bin 348 vaka taşındı.KÜTAHYA Şehir Hastanesi inşaatında mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesi'nde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.SAĞLIK Bakanlığı'nın özkaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, yapişlet- devret modeli kullanılmayan, Samsun'un Canik ilçesine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 55 oranına ulaşıldı. Hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyorANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, sağlık çalışanlarının sayısındaki artışın öneminin özellikle pandemi döneminde görüldüğünü belirterek, "Şayet sağlıkta toplam çalışan insan gücü sayısını 3 kat artırmamış olsaydık acaba salgınla bu derece dünyaya örnek bir mücadele verebilir miydik? Bence veremezdik. O nedenle son 20 yılda sağlıkta istihdamın artırılması kararının ne kadar önemli olduğunu gördük" diye konuştu.