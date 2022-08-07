Kadın milletvekiline senaryolu iftira

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın 18 Temmuz 2021'de makam aracının durdurulup nedensizce bekletilmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Soruşturmanın müfettişleri; polis ekibi şefi Muharrem Aydoğan ve polis memuru Muhammet Yar'ın, Milletvekili Yılmaz'ı kimliğini görmeleri ve plakanın vekil adına kayıtlı olduğunu öğrenmelerine rağmen makulden daha uzun süre beklettiğini tespit etti. SABAH, üzerinden yaklaşık 1 yıl geçen olayın izini sürdü ve skandal bağlantıları ortaya çıkardı. AK Parti milletvekilinin makam aracını durduran ve vekille tartışan polis Aydoğan'ın, görüntüler sosyal medyada paylaşılmadan önce CHP'li Ali Mahir Başarır ile telefonda görüştüğü, görüşmeden kısa süre sonra Başarır'ın görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Başarır, bu görüntülere nasıl ulaştığını açıklamazken, Başarır'ın polis memuru Muharrem Aydoğan ile ne görüştüğü kamuoyu tarafından merak ediliyor. Olayla ilgili dikkat çeken bir bağlantı da polis memuru Aydoğan'ın babasının CHP Toroslar İlçe Teşkilatı'nda aktif üye olması çıktı. AK Parti ve Türk polis teşkilatını hedef alan siyasi operasyonun ortaya çıkmasının ardından kamuoyu şimdi CHP'li Ali Mahir Başarır'ın bu operasyonun neresinde olduğunu merak ediyor.