Pençe-Kilit şehidi dualarla uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 27 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin şehit oldu. Manisalı olan şehit Ergin'in 9 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Ergin'in 12 Ağustos 2013'teki paylaşımında, "Bir gün annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" yazması dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinin teröristlerden temizlenerek güvenlik alanlar oluşturulmasına yönelik başlatılan hava destekli Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor. Mehmetçiğin bölgede ilerleyişi sürerken, önceki gün üs bölgesine yönelik açtığı ateş sonucunda 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberi alan babası Erhan Ergin ile annesi Gülşah ve kız kardeşi Fatma Ergin gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.Ergin'in şehit olduğu saldırının hemen ardında yapılan operasyonlarda, 24 saat geçmeden 4 PKK'lı terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in 9 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Ergin'in 12 Ağustos 2013'teki paylaşımında, "Bir gün annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" yazması dikkat çekti. Dün havayolu ile memleketi Manisa'ya getirilen şehit Ergin'in cenazesi Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Bu sırada şehidin babası Erhan Ergin, annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin, gözyaşı döktü. Anne Ergin'in, "Oğlumun kokusunu duymak istiyorum" diyerek askerlere sarılması, yürek burktu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra Gördes ilçesinin Boyalı Mahallesi'ne getirildi. Şehit Ergin, düzenlenen askeri törenin ardından dualarla toprağa verildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.