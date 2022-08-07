Sivilleri PKK’nın vurduğu kesinleşti

PKK terör örgütü üst yönetiminin Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekâtı'nın durdurulması, KDP'nin Türkiye'ye verdiği desteğin sonlandırılması ve Türkiye aleyhine propaganda yapılması amacıyla uyguladığı senaryo ortaya çıkarıldı. Kuzey Irak'ta TSK'nın Pençe Harekât bölgesinde bulunan üs bölgesine, 20 Temmuz'da teröristlerce roketli saldırı gerçekleştirilmiş, güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açılmıştı. PKK saldırısında 9 sivil ölürken 33 sivil de yaralanmıştı. PKK, sivillerin Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı. Ancak eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek için hazırlık yaptıkları belirlendi.