‘Suriyeliler gasp etti’ yalanı borç dayağı çıktı

Surıyelilerle ilgili yaptığı paylaşımlarla halkı galeyana getirmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın skandalları bitmek bilmiyor. Ümit Özdağ ve Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez, 3 Ağustos Çarşamba günü sosyal medya hesabından, "Konya'da Fatih Büyükziyanak, 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip öldüresiye dövüldü. Fatih ölümden döndü. Bu olayı halktan saklamaya devam edin, çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız!" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının hemen üzerinden Büyükziyanak'ın ağabeyi polis merkezine giderek kardeşinin darp edildiğini ve hastanede yattığını söyledi. Müracaat üzerine polis 31 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.Fatih Büyükziyanak ile görüşen polis gerçeği ortaya çıkardı. Çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Büyükziyanak'ın olayın Suriyelilerle hiçbir alakası olmadığını, ailesinden çekindiği için o şekilde ifade ettiğini, daha önceden tanıdığı şahsa 200 TL borcu olduğunu, yolda karşılaştıklarını, borcu yüzünden darp edildiğini söyledi. Büyükziyanak herhangi şekilde gasp edilmediğini, telefonunu arbede esnasında düşürdüğünü ifade etti. Olayı gören güvenlik kameralarını da inceleyen polis, şüpheliler Muhammed İkbal Gülbahar (26) ve Özcan Yıldırım'ı (27) kısa sürede gözaltına aldı. İki şüpheli de tutuklandı. Yine gözaltına alınan Fatih Büyükziyanak, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç uydurma' maddeleri gereğince adliyeye sevk edildi. Büyükziyanak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.