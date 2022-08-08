Aziz Yıldırım’ın şikayetçi olduğu 38 hakim ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer alan aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında 2021 yılında ilk kez iddianame hazırlamıştı. Hazırlanan iddianamede, "Şüphelilerin yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve Fenerbahçe Kulübü'nü ele geçirerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek amacıyla faaliyet gösterdikleri" kaydedilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticisi İlhan Ekşioğlu hakim ve savcılarından şikayetçi oldu. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise şikayetler üzerine aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.