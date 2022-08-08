Malatya heyetinden Başkan Erdoğan’a ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'dan oluşan Malatya heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Malatya heyeti daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, devam eden ve gerçekleştirilecek olan projeler ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleşen ziyarette, 2020 yılında yaşanan deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının, belediyelerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin son durumu ele alındı.

Daha sonra Malatya heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette, ilçelerin ulaştırma ve altyapıdaki istekleri ve projeleri ile ilgili talepler tek tek ele alındı. Malatya heyeti, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Erkan Kandemir ile de görüştü.