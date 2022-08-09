AK Parti Milletvekili Çalık: Cumhurbaşkanımız Malatya’yı çok seviyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'dan oluşan Malatya heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

20 YILDA 35 MİLYARLIK YATIRIM

AK Parti Genel Merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gerçekleşen görüşmede, Malatya heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya ve ilçelerindeki devam eden yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'da Milletvekili Öznur Çalık ve beraberindeki belediye başkanları aracılığı ile Malatyalı hemşehrilerine selam yolladığını ifade etti.

Görüşmeyle ilgili Sabah'a konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Malatya'ya 35 milyar lira tutarında kamu yatırımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Malatya'yı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sürdüreceklerini ifade eden Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Malatya'yı çok sevdiğini sözlerine ekledi.