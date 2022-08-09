Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde incelemelerde bulundu

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. Santral toplam 4 üniteden oluşacak.