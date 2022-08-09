Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başladı. Görev öncesi düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçerek burada incelemelerde bulundu.
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. Santral toplam 4 üniteden oluşacak.