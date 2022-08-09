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Giriş Tarihi: 9.8.2022 17:07 Son Güncelleme: 9.8.2022 17:11

Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han Gemisi'nin göreve çıkış törenine katıldı. Başkan Erdoğan buradan ayrdıldıktan sonda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçti. Erdoğan burada incelemelerede bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başladı. Görev öncesi düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçerek burada incelemelerde bulundu.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. Santral toplam 4 üniteden oluşacak.

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Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
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