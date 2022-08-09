Cemevinde canlarla muharrem iftarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı. Alevi vatandaşlara yönelik provokatif eylemlerde bulunulması sonrasında gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. 16 Alevi dedesi ve 100'e yakın davetlinin bulunduğu ziyarette lokma duası yapılırken, lokmalar yenildi ve mersiye okundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında ise "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz, "Çok mutlu olduk. Saldırının olduğu dönemde cumhurbaşkanımızın bizi ziyaret etmesi bize güç verdi. Bu ziyaret birlik beraberliğimizi pekiştirecek bir olay. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile daha da güçlenecek, birbirimize kenetleneceğiz. İftarın cemevinde olmasından da çok mutluyum" dedi. "Bizi sokağa dökmek için planlar yapanların planları ellerinde patladı" diye konuşan Öz, şunları söyledi: "Alevi toplumu bu tür olaylara gelmez. Muharrem ayı gibi bizim için önemli ve hassas bir ayda bu olayın yaşanması çok manidar. Bizi bölmek isteyenler emellerine ulaşamayacaklar. Saldırının ardından misafirlerimiz eksik olmadı. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, devletimizin yöneticileri ve vatandaşlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Bu ziyaretlerle çok mutlu oluyoruz, onur duyuyoruz. Hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez. Kaos ortamı yaratmak istiyorlar ama emellerine ulaşamayacaklar."Erdoğan ile iftarda bir araya gelen Mehmet Ali Ayyıldız, çıkışta şöyle konuştu: "Kerbela'da Hz. Hüseyin'e yapılan acı olayı Cumhurbaşkanımız bize anlattı. Peygamber efendimizin iki emanetinden söz etti. Cemevlerinin ibadethane olmasını talep ettik. Bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını söylediler. Dergahımızla ilgili taleplerimiz var. Hüseyin Gazi dağı ve mağarasının ziyarete açılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda da talimat verdi, yakında burayı ziyarete açacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın ardından Hüseyin Gazi'de bir vatandaşın evine de ziyaret etti. 30 Temmuz'da Ankara'da 3 Cemevine yönelik eş zamanlı saldırılar gerçekleşmişti. Hükümet provokasyona izin vermemiş, yakalanan 3 kişiden biri tutuklanmış 2'si ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı.