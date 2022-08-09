Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı ilan eden Recep Gürkan’a tepki: Seçim dışı davranmak CHP’nin fıtratında var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taaruz'un 100. yılında Büyük Balkan Buluşması için dün Edirne'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nu programda konuşma yapması için kürsüye davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kılıçdaroğlu'na "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek seslendi.
"13. CUMHURBAŞKANININ ADI KEMAL KILIÇDAROĞLU" DEDİ
Gürkan konuşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını adeta açıklayıp, "(…) Cumhurbaşkanı oturacak. O Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak 13. Cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak" diyerek kürsüye davet etti. Kılıçdaroğlu ise Gürkan'ın bu sözleri sonrasında kürsüden, "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı" dedi.
"BU ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI, MİLLETİN KARARIYLA SEÇİLİYOR!"
Sosyal medyada Gürkan'ın sözleri gündem olurken tepki gösterenler de oldu. Onlardan biri de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Edirne İl Başkanı Belgin İba'ydı. İba, "Bu akşam Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha adaylığı bile resmen açıklanmamış Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye "Cumhurbaşkanımız" diyerek çağırmış... Recep Gürkan'a hatırlatalım! Bu ülkede Cumhurbaşkanı, milletin kararıyla seçiliyor!" dedi.
"SEÇİM DIŞI DAVRANMAK CHP'NİN FITRATINDA VAR"
AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Halil Gümüş ise "Bir yanda Seçim yapmadan Cumhurbaşkanlığı ilan edenler; Diğer yanda halktan aldığı yetki ve halkın seçimi ile canla başla milleti için çalışan bir davanın lideri. #RecepGürkan'ın densizliği diyip geçilecek bir durum değil ne yazık ki. Seçim dışı davranmak CHP'nin fıtratında var" ifadelerini kullandı.
"SİZİN MİLLETİN İRADESİNE SAYGINIZ İŞTE BU KADAR!", "SİZ İKTİDAR RÜYALARI GÖRMEYE DEVAM EDİN"
AK Parti MKYK Üyesi/ Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal şunları söyledi: "15 Temmuz Hain Darbe Girişimini ve Darbecileri övmekten hüküm giymiş CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, henüz adaylığını bile "cesurca" açıklayamamış Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye Cumhurbaşkanım diye davet etmiş! Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar! Siz iktidar rüyaları görmeye devam edin. Biz zaten 70 yıldır iktidar olamayan, ümidini darbelere bağlamış bir partiden milletin iradesine saygı beklemiyorduk. Bu ülkenin milletin iradesiyle seçilmiş tek bir Cumhurbaşkanı vardır; RECEP TAYYİP ERDOĞAN!!!"
"YALANDA ÇAĞ ATLIYORLAR"
Akademisyen Selman Öğüt şu yorumu yaptı: "CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Kılıçdaroğlunu kürsüye davet ederken "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek anons etti. Yalanda çağ atlıyorlar..
"SEN DE KILIÇDAROĞLU DA HAYALDE GÖR, DÜŞTE GÖR"
Mevlüt Açıkel isimli sosyal medya kullanıcısı "Edirne belediye başkanı Recep Gürkan Sende Kılıçdaroğlu da hayalde gör düşte gör" dedi.