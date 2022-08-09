Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı ilan eden Recep Gürkan’a tepki: Seçim dışı davranmak CHP’nin fıtratında var

"SİZİN MİLLETİN İRADESİNE SAYGINIZ İŞTE BU KADAR!", "SİZ İKTİDAR RÜYALARI GÖRMEYE DEVAM EDİN"

AK Parti MKYK Üyesi/ Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal şunları söyledi: "15 Temmuz Hain Darbe Girişimini ve Darbecileri övmekten hüküm giymiş CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, henüz adaylığını bile "cesurca" açıklayamamış Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye Cumhurbaşkanım diye davet etmiş! Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar! Siz iktidar rüyaları görmeye devam edin. Biz zaten 70 yıldır iktidar olamayan, ümidini darbelere bağlamış bir partiden milletin iradesine saygı beklemiyorduk. Bu ülkenin milletin iradesiyle seçilmiş tek bir Cumhurbaşkanı vardır; RECEP TAYYİP ERDOĞAN!!!"