Haberler Gündem Haberleri Konya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ve İlham Aliyev ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 9.8.2022 20:52 Son Güncelleme: 9.8.2022 21:01

Konya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ve İlham Aliyev ile bir araya geldi

Konya’da 3’lü zirve! Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ve İlham Aliyev ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, tören dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN MERSİN'DEN KONYA'YA GEÇTİ

Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi.

GÖRÜŞMEDE YER ALAN LİDERLER

Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman,

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

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Konya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ve İlham Aliyev ile bir araya geldi
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