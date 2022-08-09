Konya’da 3’lü zirve! Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ve İlham Aliyev ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, tören dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MERSİN'DEN KONYA'YA GEÇTİ
Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi.
GÖRÜŞMEDE YER ALAN LİDERLER
Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman,