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Giriş Tarihi: 9.8.2022 18:46

KPSS'de yeni güncelleme! ÖSYM son dakika olarak duyurdu

KPSS’de yeni güncelleme! ÖSYM son dakika olarak duyurdu

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

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KPSS'de yeni güncelleme! ÖSYM son dakika olarak duyurdu
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