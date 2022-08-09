Malatya şehidine ağlıyor... Pençe Kilit şehidi Halil Koç bugün son yolculuğuna uğurlanacak

"MİLETİMİZİN BAŞI SAĞOLUN"

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut taziye mesajında; "Pençe Kilit Operasyonu'nda patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun"

MİLLETVEKİLİ KAHTALI'DAN MESAJ

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı mesajında: Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun"şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de, yayınladığı mesajında;

Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."