Malatya şehidine ağlıyor... Pençe Kilit şehidi Halil Koç bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu. 36 yaşındaki 2 çocuk babası Halil Koç, memleketi Malatya'da şehir mezarlığında ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
MALATYA VALİSİ ULUSİ ŞAHİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Vali Şahin mesajında; "Malatya nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Halil Koç 04 ağustos 2022 tarihinde Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyarak şehit olmuştur.Kahraman Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz.Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun."
"MİLETİMİZİN BAŞI SAĞOLUN"
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut taziye mesajında; "Pençe Kilit Operasyonu'nda patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun"
MİLLETVEKİLİ KAHTALI'DAN MESAJ
Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı mesajında: Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun"şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de, yayınladığı mesajında;
Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."