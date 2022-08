SON DAKİKA | Bakan Soylu’dan terör mesajı! Terör örgütünü birbirleriyle konuşamaz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler konferasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye cumhuriyet tarihinde ilk kez el birliğiyle çok güçlü bir terörle mücadele konsepti ortaya koymaktadır. Özellikle FETÖ'nün ayıklanmasından sonra çok güçlü bir süreç yürütmeye devam etmektedir.

Şu ana kadar şunu söylemek isterim; girilmeyen her yere girmeye çalışıyor, her yerde üst bölgesi yapmaya çalışıyor, her yerde terör örgütüne nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Geçen hafta vatandaşlarımızla birlikte Cudi'deydik. Terör örgütünün 1500-2 bin teröristinin istediğini yapabildiği, oradan her yeri baskı altına aldığı Cudi'de hakikaten bir şenlik içerisindeydik. Bu işler kolay değil. Terörle mücadele ve teröristle mücadelede bu konuyu hemen bir noktaya taşıyabilmenin de kolay olmadığını söylemek isterim.

Dün sayın Cumhurbaşkanımızla akşam muharrem ayı münasebetiyle bir cemevine gittik. Kerbela hepimizin ortak acısıdır. Bu ortak acıyı orada nasıl yaşadığımızı görmenizi istiyorum.

400 bin sığınmacı, mülteci var Türkiye'de. 1 milyon 400 bin civarında ikametli var. Batı, meseleyi bir sınır güvenliği meselesi olarak görüyor. Göçü kaynağında çözmeye yönelik herhangi bir adımı söz konusu değil.

WhatsApp'ın, Facebook'un, Twitter'ın, TikTok'un sahibi biz miyiz? Sahibi olanların kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Uluslararası yeni bir vesayet sistemi oluşmuş. En son Yunanistan'daki dinleme hadisesini hepimiz takip ettik. Birtakım WhatsApp mesajlarının başka ülkelerde nasıl sızdırıldığını biliyoruz. Twitter'ın organizasyonunda istediklerini öne çıkarabilme, düşürebilme kabiliyetlerini hangi yazılımlarla gerçekleştirildiğini hepimiz biliyoruz.

İlk kez burada duyacaksınız: Afganistan-İran hattından Türkiye'ye giren eroin, afyon miktarında azalma var. Rotayı daha ziyade Akdeniz hattına aldılar. Bu hat üzerinden eroini Avrupa'ya ulaştırmaya çalışıyorlar. Biz bunu nereden anlıyoruz? Avrupa'daki eroin fiyatının yükselmediğini, tam tersi biraz daha düştüğünü...