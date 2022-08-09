SON DAKİKA | Biri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Batman'da "Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonuna Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1053 personel 84 operasyonel tim görev alıyor.

TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıylı icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi'nde "Turuncu" kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI MERAK UYARDIRDI

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "ilâ cehenneme zümerâ, Batman Kozluk İlçesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i turuncu kategoride. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler diyerek paylaşımda bulundu.

Süleyman Soylu'nun yazdığı açıklama sonrası 'ila cehenneme zümera' demek sorusu ve 'İla cehenneme zümera' ayetinin Türkçe meali ve anlamı araştırılmaya başlandı. Kuran'ı Kerim'de Zümer Suresi 71. ayette geçen 'ila cehenneme zümera' kelimelerinin anlamı merak edildi. "İla Cehennemüzzümera" şeklindedir ve Zümer suresinde geçer. Yani bu ifade "Yolu cehenneme kadar varanlar" için kullanılır. Bu da Türkçe'ye "Cehenneme kadar yolunuz var" şeklinde geçtiği biliniyor.