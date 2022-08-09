Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında cam kapı zarar görürken taşeron işçiler belediye binasının dışarısına çıkarıldı. Meclis toplantısının halka açık olduğunu belirten taşeron işçiler içeri alınmadıklarını güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini öne sürdü. Yaşananlara tepki gösteren işçiler; "Biz içeri bir temsilci gönderip durumu çözmek istiyoruz. Zabıta ve güvenlik görevlileri bize el kaldırıp darp ediyorlar. İktidara gelince taşeronu kaldıracağız diyorlar ama bizi herkese açık meclis toplantısına sokmuyorlar. Taşeronu böyle mi çözeceksiniz? Sesimizi duyun. Yeter artık." Diye bağırdı.

ARKA KAPIDAN DA GİREMEDİLER

Ön kapıdan alınmayan işçilerin meclisin yapıldığı salonun bulunduğu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin arka kapısından içeri girme girişimleri de sonuçsuz kaldı. Genellikle belediye başkanlarının girişi için kullanılan VİP kapıda bir süre bekleyen işçiler sonuç alamayınca dağılmak zorunda kaldı.