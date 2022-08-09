Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarını eleştirenlere tepki göstererek, "Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 saat 10 dakika süren AK Parti MKYK toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları kaydetti:Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Türkiye tarihinin bir de öbür tarafı var. Darbeler, vesayetler gibisinden... 'Eski Türkiye şöyleydi yeni Türkiye kötüydü' derken anlatmak istedikleri şu: Vesayet Türkiye'si iyiydi.Dünyada gündem haline gelen iki şey var: Gıda krizi ve enerji krizi. Dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Ciddi bir aksaklık olmadan süreç işliyor. Türkiye her zaman diplomatik çözüm üreten bir odak olmuştur.YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere yanıt vermiştim. Bunlar önceki kararları da eleştiriyor. Arzu ettikleri siyasete müdahale eden bir mekanizma. Demokrasinin işleyişinden rahatsız olanların kafasında nasıl bir siyaset olduğu kendisini gösteriyor. Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında.(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' açıklaması için) YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu topluma izah etmeleri lazım.