Ağrı’da öldürülen terörist için HDP’den taziye töreni

KENDİSİNE İŞADAMI GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 2016 yılında dikkat çekmemek için lüks otomobillerle, kendilerine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villaya yerleşen ve iç savaş ve suikast planı hazırlığı yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş olduğu ortaya çıktı.