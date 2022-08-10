AK Parti grubundan Tunç Soyer’e ‘Sözünü tut’ çağrısı

SORNUNLAR GİDERİLECEK

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Önergenin verilmesi amacı bunlarla alakalı. Bununla ilgili depremzede vatandaşların sizle ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşmeleri var. Biz bu konuyu siyasete çekmeksizin bir önerge hazırladık. Bu önerge komisyonlara aktarılır ve Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar ile birleştirilir. Böylece buradaki vatandaşların yaşadığı bir takım sorunlar da giderilmiş olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz konusu önerge oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi. Başkan Soyer önergenin komisyona sevk edilmesinin ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a seslenerek, "Toplantıya siz de katılırsanız iyi olur" ifadelerini kullandı.