İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Seçmen bilgilerinin kaynağının neresi olduğunu açıklayınız

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİ SORUNLU BİR İFADE"

Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan veriler bizde var" demesinin sorunlu bir ifade olduğunu vurgulayan Çelik, "Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir. Öztrak'ın izahatı, Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki Sn Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip edemediği için oy dahi kullanamamıştır.

Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak "YSK'da olmayan verilere sahibiz" şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."