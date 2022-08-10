Akdeniz’de hakkımız olanı alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan 'Abdülhamid Han'ın ilk görev yerine uğurlanması dolayısıyla dün Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yılının özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık. Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Her arayan bulamaz ama unutmayın 'bulanlar arayanlardır'. Fatih sondaj gemimizi bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra müjdeli haberi aldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur. Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurtiçi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz.Gemimiz buradaki sondajdan sonra durmayacak, diğer kuyulara geçecek. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağababalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz onları ciddiye almayıp kendimize muhatap görmedikçe şımarıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz'de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden 1 asır geçmiş olan milli mücadeleyi ne yaparlar, hatırlarlar.Kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımıza destek verecek herkesle birlikte çalışmaya yol almaya hazırız. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun ve müttefikliğinin karşısında olmaktan çok daha kazançlı ve doğru bir yaklaşım olmak için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterli. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır.AbdülhamidHan, 7 nesil üst teknolojik gemimiz. Diğer gemilerden daha üst düzey teknolojiye sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizdeki ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu defa Abdülhamid Han gemimizi 'ya Allah bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz.Erdoğan, törenin ardından el sallayarak Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurladı. Erdoğan, telsizle Abdülhamid Han sondaj gemisi kaptanına, "Yolunuz açık, sondajlarınız bereketli olsun" dedi.Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, 7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıktı. 19 Mayıs'ta Mersin Taşucu'na demirledi.Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemi bulunuyor. Abdülhamid Han, alanında dünyanın 5. büyük gemisi.İlk defa Türkiye tarafından kullanılıyor.238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında.Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.Gemide 200 kişilik mürettebatın kalacağı oda mevcut.Geminin içinde yemekhane, dinlenme alanı (TV ve sosyal faaliyet alanı), spor salonu, mescit, sinema salonu da bulunuyor.9 katlı gemide, 1 de helikopter pisti var.Geminin ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Haziran'da Filyos'ta "Karadeniz Gazı İlk Kaynak ve Boru İndirme" töreninde Abdülhamid Han olarak açıklandı.Abdülhamid Han ismi ile Türk uluslararası gemi siciline kaydedildi.Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreni dünya basınında yakından takip edildi. Alman DPA ajansı ile Fransız haber ajansı AFP gelişmeleri aktarırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınındaki panik ise en üst seviyeye çıktı. Günlerdir Abdülhamid Han gemisinin olası rotalarına kilitlenmiş durumda olan Yunanistan basını dün de konuya odaklandı. Cyprus Mail internet sitesinde "Güney Kıbrıs ve Atina'nın gözü Abdülhamid Han'da" denilirken, Kathimerini gazetesi ise "Türkiye bugün rotayı açıklayacak, Atina teyakkuzda" yorumunda bulundu. DIŞ HABERLER