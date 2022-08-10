Aşırı hıza ‘kamu görevi’ affı

Konya Barosu avukatlarından Adem Akyürek, 4 Kasım 2021 günü Bursa Adliyesi'ndeki duruşmalarına katıldı ve aynı gün içinde Bursa'dan Konya'da ertesi gün yapılacak duruşmasına yetişmek için yola çıktı. Yolda giderken Afyonkarahisar'da 90 kilometre hız sınırı bulunan yolda 108 kilometreyle gidince hız sınırını aştığı gerekçesiyle 1399 lira idari para cezası aldı. Avukat Akyürek cezanın iptali için Afyon Çay Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Mesleğinin sorumluluğu gereği kısıtlı süre içinde duruşma hazırlıklarını bir an evvel yapma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Akyürek, aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya seyahat edip ertesi günkü duruşmalarının hazırlığını yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Akyürek, her iki ilde katıldığı duruşmalara ait zabıtları da delil olarak sundu. Verilen cezanın iptalini talep etti.Avukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizen hâkimlik, avukatın kamu görevini gerçekleştirdiğini belirtip itirazı kabul ederek 1399 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi. Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı avukatlar kararı doğru bulurken bazıları ise ertesi gün yapılacak duruşma için ceza iptalinin doğru olmadığını savundu.