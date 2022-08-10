Fuat Oktay’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Demir ve Mahsun Şimşek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Demir ve Mahsun Şimşek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 10, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/WAcVDyPs1C