Haberler Gündem Haberleri Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:59

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Demir ve Mahsun Şimşek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA