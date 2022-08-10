Hatırlatma dozu vaka sayısını azaltıyor

Koronavırüs vakalarında yaşanan artış, ağustos ayında 'hatırlatma doz aşıları'nın da etkisiyle azalmaya başladı. Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Hatırlatma doz aşılarınızı mutlaka yaptırın" dedi. Prof. Dr. Yiğit, haziran ayı sonundan itibaren koronavirüs vakalarında bir artış yaşandığını, temmuz ayı ile birlikte ise yükselen vakalarda belirli bir platoya ulaşıldığını belirterek şunları söyledi: "Temmuzda hatırlatma doz aşılarının yapılmaya başlanması ile birlikte ağustos ayında bu bir dalga ise dalga aşağıya doğru seyretmeye başladı. Vakalar artsa da kendi hastanemde de gözlemliyorum, hastaneye yatışları artırmadı. Aşılamaya önem vermemiz lazım. Temmuzda aşılamada yoğunluk yaşandı ama şimdi o kadar ilgi yok. Lütfen vatandaşlarımız hatırlatma doz aşılarını mutlaka olsun. Aşılarımızı olursak bu dalgada sönecek gibi. Aşı bağışıklığı ve toplumsal bağışıklık çok önemli."