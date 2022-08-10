Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi

Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Nebati, o anları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Nebati paylaşımında, "İstanbul'daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Gayemiz; derdine ve sevincine ortak olduğumuz vatandaşımızın teveccühüne mazhar olacak işlere imza atmak, ilkemiz; çözüm üreten, sonuç ve millet odaklı bir anlayışla çalışmaktır" ifadelerine yer verdi.