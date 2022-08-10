Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den yeni aşı açıklaması

KOVID-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları ile ön plana çıkan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'den yeni açıklamalar geldi. Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Financial Times gazetesine konuştu. Haberin başlığında "BioNTech ve Pfizer, Omicron'un varyantlarına uyarlanan Kovid-19 aşısının klinik denemesine başlıyor" denildi. Detaylarda ise yeni aşının şimdilerde dünya genelinde artış gösteren BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı etkili olacağı vurgulandı. Uzun ve geniş bir koruma sağlamak için geliştirilen Kovid- 19 aşısının bu yılın sonunda satışa çıkacağı belirtildi. Haberde gerekli onayların alınması durumunda aşının dağıtımına ekim ayında başlanabileceği yazıldı.