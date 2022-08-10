Provokasyona en güzel cevap bu iftar sofrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirilen muharrem ayı iftarında bir araya gelen Alevi ve Bektaşi temsilcileri, bu buluşmadan çok memnun kaldıklarını söyledi. Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde önceki akşam verilen iftarın menüsünde, mercimek çorbası, taze fasulye, pilav ve karpuz vardı. Mersiyeler söylendi, dualar edildi. Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, manevi önderlerden merhum Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin Kerbela şehitlerini yâd ettiği dizeleri okudu. Bu dizelerin milletin ehlibeyte, Kerbela'ya, Hz. Hüseyin'in şehadetine bakışını yansıttığını ifade eden Erdoğan, "Hepsinden öte bizim imanımızın ve inancımızın merkezinde Allah'a ve Resul'üne kayıtsız şartsız bağlılık yanında Resulullah'ın ehlibeytiyle ona dost ve ümmet olan herkesi sevmek de vardır.Ehlibeyti sevmek bize Kuran-ı Kerim ayetleriyle ve sahih hadisi şeriflerle de sabitlenmiş bir vecibedir" diye konuştu. İftara katılan Alevi ve Bektaşi dedeleri, duygularını SABAH'a anlattı. Katılımcılardan Zakir Rıza Solak, "Cumhurbaşkanımız ile çok mütevazı bir iftar yaptık, kendisi Hazreti Hüseyin ile ilgili ve ehlibeytle alakalı güzel bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi bu iftar oldu" dedi. Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz ise "Alevilere karşı yapılan provokasyona karşı en güzel cevap bu mütevazı iftar sofrası oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İftara Çubuk'tan katılan Zakir Satılmış Ünal da çok memnun kaldıklarını belirtti.