AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na seçmen güvenliği tepkisi: Verileri nereden ve nasıl aldın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde de yok. Her bir seçmeni ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz. Evlerini adreslerini de biliyoruz doğum yerlerini de bakıyoruz" ifadeleri üzerine AK Parti harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun elinde olduğunu iddia ettiği seçmen bilgilerini nereden temin ettiğini açıklamak zorunda olduğunu belirtti. Yavuz, Kılıçdaroğlu'na şu soruları yöneltti: "YSK'da bile olmayan bu bilgileri nereden ve nasıl ele geçirdiniz? Bu bilgileri kimden ve hangi yoldan aldınız? Gizli kişisel bilgileri yasal olmayan yolla ele geçirmekle övünen biri ya devletin başına geçse acaba neler yapar? Şu ana kadar hep kimi bulsalar seçmen yapıyorlar diyorlardı. Peki, bu yalanı şimdi nereye koyacağız? Kişisel verilerin kendilerinin kasasında olduğunu ima edenler Türk Ceza Kanunu'nun 136. Maddesine göre bunun bir suç olduğunu bilmiyorlar mı?" İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunularak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.