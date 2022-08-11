‘Cemevine saldıranla iftarı eleştiren aynı zihniyet’

Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alevi-Bektaşi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar sonrası bazı kesimler tarafından linç edildiklerini, telefonla tepki ve tehditler aldıklarını söyledi. Öz, "Cemevlerine saldırı gerçekleştiren zihniyet ile Cumhurbaşkanı'yla iftar yapmamızı eleştiren zihniyet aynı. Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı iftar programında Hz. Ali ve Atatürk'ün resimlerinin yerinin değiştirildiğini iddia ederek ortalığı karıştırmak isteyenlere prim vermeyeceğiz" dedi.