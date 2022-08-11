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Giriş Tarihi: 11.8.2022 15:18

İzmir'in deprem konutları 10 gün içinde teslim!

ERTAN GÜRCANER
İzmir’in deprem konutları 10 gün içinde teslim!

İzmir'de, 30 Ekim 2020'deki 6.6'lık deprem sonrası 7 proje alanında inşa edilen konutların tamamının, 10 gün içinde hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünden geldi. Yeni şehir hastanesi etrafında inşaatı devam eden rezerv konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağına dikkat çekildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Devlet tüm gücüyle 5 bin 40 konutluk projeyi bir an önce tamamlamak için adeta seferberlik ilan etti. Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşası tamamlandı.

739 DAİRE 125 DÜKKAN

Konutların teslimi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 7 proje alanındaki inşaat çalışmaları bitirildi. Konut ve dükkanlardan oluşan bin 650 bağımsız bölümün bir kısmının teslimleri gerçekleşmişti. Kalan 739 daire ve 125 dükkan teslimine de başlandı.

10 gün içinde konutların tamamının hak sahiplerine teslim edilmesi ve 7 proje alanındaki işlemlerin tamamlanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar Yeni Şehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alandaki 3 bin 649 konutun da bitirilerek, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor" denildi.

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İzmir'in deprem konutları 10 gün içinde teslim!
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