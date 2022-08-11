Şentop: Türkiye denge sağlayan güç

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçileri Meclis'te ağırladı. Şentop, büyükelçilere verdiği öğle yemeğinde, yeni bir dünyanın arifesinde olunduğunun altını çizdi ve "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle formülünü bulan yeni diplomasi anlayışı, insanlığın ihtiyaç duyduğu yegâne ve zaruri barış yolu" dedi. Şentop, Türkiye'nin içinde bulunulan bu yeni küresel tasarımda inisiyatif almaya, ağırlığını koymaya mecbur olduğuna dikkat çekerek özetle şöyle dedi: "Türkiye, bu yeni tasarım sürecinde masada bir konu başlığı olarak değil, etkili ve belirleyici bir aktör olarak bulunmaya kararlı. Türkiye artık güç dengesine tabi bir ülke olmaktan çıkıp denge sağlayan güç olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Yüce Meclis'imizle işbirliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.