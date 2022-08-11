Milletin adamını millet seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde halkın oylarıyla seçilmesinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medyada hem siyasilerden hem vatandaşlardan mesaj yağdı.Milletin Adamı'nı, millet seçti... 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin teveccühü ile seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. O gün cumhur, başkanını, Türkiye, hayallerine bir adım daha yaklaşmayı seçti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda nice yıllara...Cumhurbaşkanlığı makamının milletimizin oylarıyla doğrudan seçilmesi büyük bir dönüm noktasıdır. Milletin kayıtsız şartsız özne olarak devlet idaresini belirlemesinde yeni bir aşamadır. Vesayet düzeninin son bulmasında büyük bir atılımdır.10 Ağustos günü demokrasimizde bir dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl önce bugün halkımızın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve aziz milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 8 sene önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye hedefiyle aziz milletimizle beraber nice senelere!10 Ağustos yalnızca Türkiye siyasi tarihinin değil Türkiye tarihinin önemli günlerinden biri. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl önce bugün aziz milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanı olarak göreve geldi. Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürümesinin mihenk taşı olan bu adım kutlu olsun.Sekiz yıl önce bugün 10 Ağustos 2014'te tarihimizin doğrudan milletimizin oyları ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Darısı inşallah 2023'e.'Siyasi hayatı bitti', 'Muhtar bile olamaz' dedikleri milletin adamı, Recep Tayyip Erdoğan tarihte bugün 10 Ağustos 2014'te doğrudan halkoyu ile seçilen ilk cumhurbaşkanımız oldu. Biz bu kutlu yolda seninleyiz Reis.'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin tam anlamıyla tecelli ettiği, 8 yıl önce bugün liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimizin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Milletimize hizmet yolunda nice yıllara...26 Mart 1999'da Pınarhisar'a giderken "Her şey bitti" diyenlere, "Bu şarkı burada bitmez" dedi ve bitmedi. Allah'ın izni ile de bitmeyecek. 10 Ağustos'ta milli irade tecelli etti, millet oyları ile milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.