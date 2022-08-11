Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos'ta, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu haberini Gaziantep Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Baba Erol ve anne Şenay Şimşek, gözyaşlarına boğuldu.