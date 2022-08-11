Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

Maçka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma töreninde Eren'in mezarı başında Maçka ilçe Müftüsü Mehmet Cebeci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Törene Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Maçka Belediye başkanı Koray Koçhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kemal Ünal, Jandarma, Polis, Sivil Toplum Kuruluşları, Rize Merkez İmam Hatip Okulu öğrencileri, Eren'in annesi Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah, kız kardeşleri Yeter, Gizem, Nezaynur, Sonay, Figen, Zeynep, Esma, Sevil Bülbül katıldı. Törenin ardından Rize Merkez İmam Hatip Okulu öğrencileri Eren'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.