Şehit Onbaşı Demir toprağa verildi

IRAK'IN kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda önceki gün EYP'nin patlaması sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir (24) ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan Demir'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi. Burada Besni Mehmet Erdemoğlu Camii'nde tören düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in cenazesi, Dörtyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.