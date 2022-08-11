Slovenya ile yakın işbirliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u Ankara'da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenle karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.İkili anlaşmaların imza töreni sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi. Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıldönümünün kutladığını belirten Erdoğan, iki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce imzaladıkları Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ülkeler arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptığını söyledi.Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizde geçen sene yaklaşık 2.3 milyar dolar seviyesine ulaştık. Gerçek potansiyelimizi hâlâ tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim" dedi.Slovenya'daki en önemli altyapı projelerinden Karavanken Tüneli ve Koper-Divaca demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını artırmasını teşvik ediyoruz. Sayın Pahor'un, DEİK'in ev sahipliğinde iş dünyamızın temsilcileriyle gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısı ziyadesiyle verimli olmuştur" diye konuştu. Erdoğan, Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020'de faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyduklarını da kaydetti.Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması halinde gerginliklerin güneye, Batı Balkanlar'a da inebileceğini söyledi. Türkiye ile işbirliklerini genişletmek istediklerini vurgulayan Pahor, Türk müteahhitlik projelerinin her zaman vakitlice ve hemfikir olunan fiyatlarda gerçekleştiğini belirterek "Şirketlerinize AB genelinde referans olacağız" dedi.Ankara Mamak'ta Hüseyin Gazi Cemevi'nde Alevi-Bektaşi temsilcileri ile muharrem orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli 751. Anma Yılı etkinliklerine katılacak. Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma programı 13 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 19.00'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Fatma GÖKSU