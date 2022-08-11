Son dakika: Bakanı Soylu’nun duyurduğu PKK’lı terörist tutuklandı

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mıhçı'yı tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mıhçı, hakimlik sorusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında pazar günü Fatih'te operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK terör trgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlenmişti. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan firari olan ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince aranan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtilmişti.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden şöyle duyurmuştu: "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı."