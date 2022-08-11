Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri: Sağlık çalışanlarının özlük haklarını ve ek ödemelerini iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından açıklama yapan Bakan Koca, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. "Yönetmelik dili" hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA TARİH VERMİŞTİ

Koca, "Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." demişti.

"ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK"

Bakan Koca daha önce "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KANUN TEKLİFİ NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyi öngören kanun teklifinde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU GELİYOR

Ayrıca sözkonusu teklifte devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de yer alıyor.