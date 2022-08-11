Soyer sözünü unuttu depremzedeyi yarı yolda bıraktı

30 Ekim depremi sonrası aradan geçen 2 yılı aşkın sürede depremzedelere yönelik bir tane bile konut inşa etmeyip sadece deprem anıtı yapmakla yetinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremzede 25 ailenin beklentisini yine boşa çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait konutlarda barınan 224 aileyi kapı dışarı etme talimatı veren Soyer bu sefer de Bayraklı'daki deprem bölgesinde kat sayısının 7'den 5'e düşürülmesi ile çekilen kurada ev sahibi olamayan 25 ailenin beklentilerini boşa çevirdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen meclis toplantıısında AK Parti Grubu adına Grup Başkan Vekili Özgür Hızal Grdup Söjzcüsü Hakan Yıldız ve imar komisyonu üyesi Hüsnü Boztepe tarafından verilen imar planlarında trafo alanı olarak işli arsanın imar plan değişikliği ile konut alanına dönüştürülmesine ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Böylece AK Parti grubunun 25 depremzede aile için önerdiği yerinde çözün formülü de rafa kalkmış oldu.

Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Hüsnü Boztepe, "Tamamen iyi niyetli önergenin alelacele gündeme alınarak reddedilmesini anlamış değiliz. Bu önerge yine reddedilebilirdi ancak öncesinde en azından bir toplantı yapılır üzerinde çalışılırdı. Dün ne hikmetse önergemiz imar komisyonunda kabul görmedi. Biz bunu anlamış değiliz" dedi.