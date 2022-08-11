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Giriş Tarihi: 11.8.2022 15:52

Soyer sözünü unuttu depremzedeyi yarı yolda bıraktı

ERTAN GÜRCANER
Soyer sözünü unuttu depremzedeyi yarı yolda bıraktı

Her fırsatta ‘Depremzedelerin yanındayız’ mesajı verip Uzundere’de mülkiyeti belediyeye ait konutlarda kalan 224 depremzede aileyi sokağa atmak için talimat veren Tunç Soyer bu sefer de Bayraklı’da 25 depremzede aileyi yarı yolda bıraktı. Geçtiğimiz günlerde İzmirli depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında depremzede vatandaşların talebi üzerine Bayraklı’da imar planlarında trafo alanı olarak işli arsayı imar plan değişikliği ile konut alanına dönüştürme sözü veren Tunç Soyer yine sözünde durmadı. AK Parti Grubunun geçtiğimiz pazartesi günü verdiği yazılı önerge CHP’li Meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Önerge ile ilgili konuşan Soyer ise içinin rahat olduğunu belirtip bu güne kadar depremzedeler için her türlü şeyi yaptıklarını öne sürdü. Eğer meclisten onay çıksaydı TOKİ, çevre düzenlemesi ile birlikte söz konusu alana 25 daireden oluşan bir apartman inşa edecekti. İmar plan değişikliğinin reddedilmesi ile birlikte depremzede 25 ailenin umutlu bekleyişi de hayal kırıklığı ile sonuçlanmış oldu.

30 Ekim depremi sonrası aradan geçen 2 yılı aşkın sürede depremzedelere yönelik bir tane bile konut inşa etmeyip sadece deprem anıtı yapmakla yetinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremzede 25 ailenin beklentisini yine boşa çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait konutlarda barınan 224 aileyi kapı dışarı etme talimatı veren Soyer bu sefer de Bayraklı'daki deprem bölgesinde kat sayısının 7'den 5'e düşürülmesi ile çekilen kurada ev sahibi olamayan 25 ailenin beklentilerini boşa çevirdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen meclis toplantıısında AK Parti Grubu adına Grup Başkan Vekili Özgür Hızal Grdup Söjzcüsü Hakan Yıldız ve imar komisyonu üyesi Hüsnü Boztepe tarafından verilen imar planlarında trafo alanı olarak işli arsanın imar plan değişikliği ile konut alanına dönüştürülmesine ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Böylece AK Parti grubunun 25 depremzede aile için önerdiği yerinde çözün formülü de rafa kalkmış oldu.

Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Hüsnü Boztepe, "Tamamen iyi niyetli önergenin alelacele gündeme alınarak reddedilmesini anlamış değiliz. Bu önerge yine reddedilebilirdi ancak öncesinde en azından bir toplantı yapılır üzerinde çalışılırdı. Dün ne hikmetse önergemiz imar komisyonunda kabul görmedi. Biz bunu anlamış değiliz" dedi.

KOMİSYONLARA GERİ YOLLAYALIM

Boztepe'nin ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, "Bu mesele kanayan bir yara. Bir problem var. Bayraklı Belediye Başkanımız da problemin içinde biliyorlar. Bazı meselelere yaklaşımınızdaki iyi niyetinizden hiç şüphe duymuyorum. İyi niyetli çıkış yapıyor, bir irade ortaya koyuyorsunuz ancak eyleme döküldüğünde gerçekleşmiyor. Dernek üyeleri ile yaptığınız toplantıda 'siz istiyorsanız çözeriz' dediniz. O üyelerden bize dönüşler sonrası iyi niyet çerçevesinde bu önergeyi verdik. Grupta sorduk ayrıntılı bir şey mi oldu, konu müzakere mi edildi diye. Hayır. Bir sorun var ve bunu çözmek adına biz adım atıyoruz. Kıvırmıyoruz, yok saymıyoruz, ötelemiyoruz. Bu meseleyi samimiyetle komisyonlara geri yollayalım müzakere edelim" diye konuştu.

SİYASET CESARET İŞİDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "Ben deprem mağduru vatandaşlar ile defalarca görüştüm. Siyaset cesaret işidir, cesur insanların işidir. Bir mağduriyet varsa, bunun sorumlusu bensem cesurca bu önergeyi veririm. Sıfır mağduriyet için yapılmış organizasyon. Elbette ki bir takım eksiklikler var oldu. Çok uzun süredir bunun giderilmesi için arkadaşlarla oturuyoruz. Bunun için de 'Ey İBB elinizi taşın altına sokun, hep birlikte yapalım bu işi' diyoruz. Siyaset eksiğini hatanı görerek yapılacak bir iştir. Bakanlık bir çalışma yaptı, bu çalışma neticesinde Bayraklı deprem bölgesinde bin 700 konut üretildi. Bu önergeyi acil kodu ile aceleyle tekrar meclise gönderdiniz. Niye bu önergeyi reddediyorsunuz" diye konuştu dedi.

"VİCDANIMIZ RAHAT"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Yeteri kadar anlaşıldı ve konuşuldu. Ben vicdanen çok rahatım. Biz deprem olduğu andan itibaren vatandaşlarımızın tüm derdine koştuk" dedi. Konuşmaların ardından önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

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Soyer sözünü unuttu depremzedeyi yarı yolda bıraktı
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