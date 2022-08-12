Kahraman Eren unutulmayacak

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şahadetinin 5. yıldönümünde Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında dualarla anıldı. Maçka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma töreninde Maçka Müftüsü Mehmet Cebeci, Kur'an-ı Kerim okudu.Törene Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kemal Ünal, Eren'in annesi Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah, kız kardeşleri Yeter, Gizem, Nezaynur, Sonay, Figen, Zeynep, Esma, Sevil Bülbül katıldı. Törenin ardından Rize Merkez İmam Hatip Okulu öğrencileri Eren'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.EREN Bülbül'ün şehit edilmeden 2 dakika önce askerlerle birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in, saldırıdan önce kendi telefonuyla Eren ve terörle mücadele polislerinin bulunduğu alanda hatıra fotoğrafı çektiği belirlendi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Koray TAŞDEMİR