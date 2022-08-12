Karayılan’ın talimatıyla gelen terörist İstanbul’da yakalandı

Emniyetve İstihbarat birimleri dün terör örgütü PKK'ya yönelik iki önemli operasyona imza attı. İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Özel Kuvvetler Timi'nde faaliyet yürüten ve "Seydo Botan Gever" kod adını kullanan Mehdi Mıhçı'nın terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiğini tespit etti. 2014'te örgüte katılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Mıhçı'nın örgüt mensuplarına bomba eğitimi verdiği de iddia edildi. Üzerinden Nur Muhammed Bultan adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Mıhçı, yanındaki Civan A. ile kıskıvrak yakalandı. Mıhçı, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mıhçı ile irtibatlı olduğu tespit edilen Kerem Ş. de Manisa'da gözaltına alındı. Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda ise Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleğiyle yakalandı.SABAH