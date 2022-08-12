Sağlık Bakanı Koca'dan "Ek Ödeme Yönetmeliği" paylaşımı: 15 Ağustos'u işaret etti

Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."