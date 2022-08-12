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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Şehit Başçavuş Gedik mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Gedik mezarı başında anıldı
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı. Şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki mezarına giden eşi Cemile Gedik ve çocuklar, çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ve diğer ilgililer katıldı.
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Şehit Başçavuş Gedik mezarı başında anıldı
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