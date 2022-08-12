Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri yayınlandı.

Yayımlanan karar göre Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı11 General emekli edildi, 31 General ve Albay terfi aldı,69 General ve Albayın görev yeri değiştirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.

İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti.

10'u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı'nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi.

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