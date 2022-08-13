AK Parti’nin ülkemizin 20 yılına damga vurdu! 20 yılda devlet ve halk bütünleşti

AK PARTİ, 17 YILDA GİRDİĞİ 14 SEÇİMİN TAMAMINI KAZANDI

3 Kasım 2002: AK Parti, genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 34,3 'ünü aldı ve 363 milletvekili çıkardı.

28 Mart 2004: AK Parti, yerel seçimlerde yüzde 41,67 'lik oyla birinci oldu ve bin 950 belediye başkanlığı kazandı.

22 Temmuz 2007: AK Parti, genel seçimlerde yüzde 46,6 oy aldı

22 Ekim 2007: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik referandumda halkın yüzde 68,95 'i "evet" diyerek anayasa değişikliğini kabul etti.

29 Mart 2009 : AK Parti, yerel seçimlerinde yüzde 38,8 oy aldı. İstanbul ve Ankara gibi 10 büyükşehir belediyesi ile beraber toplamda da bin 442 belediye kazandı.

12 Eylül 2010: AK Parti, 1982 Anayasası'nda değişiklikler için referanduma gitti. 26 maddelik anayasa paketi halkın oyuna sundu. Seçmenlerin yüzde 57,9 'u anayasa değişikliğini kabul etti.

12 Haziran 2011: AK Parti, genel seçimlerde yüzde 49,8 oy aldı.

30 Mart 2014 AK Parti yerel seçimlerinde oyların yüzde 42,87 'sini aldı

10 Ağustos 2014 : Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan bu seçimde ilk turda yüzde 51,79 oy aldı.

7 Haziran 2015: AK Parti oyların yüzde 40,87'sini aldı ve bu seçimden de birinci parti çıktı. Bu oy oranı AK Parti'yi tek başına iktidar yapmaya yetmedi. Muhalefetin koalisyon arayışlarında uzlaşma sağlanamadı. Recep Tayyip Erdoğan, "seçimlerin yenilenmesi" kararını verdi

1 Kasım 2015: AK Parti, oyların yüzde 49,50'sini alarak iktidarın sahibi oldu.

16 Nisan 2017: Anayasa değişikliği referandumu için Türkiye sandık başına gitti. Referandumda halkın yüzde 51,41'i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyerek kabul etti.

24 Haziran 2018: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti genel seçimlerde de 42,28 oy aldı.

30 Mart 2019: AK Parti yerel seçimlerde oyların yüzde 44,06 'sını alarak birinci parti oldu.

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Eski Türkiye'nin utançlarından biri: "Başörtüsü yasağı"

49 YILDIR SÜREN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI SONA ERDİ

1964: Gülsen Ataseven, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başını örtmeye başladı. Okulu birincilikle bitirdi. Mezuniyet törenlerinde geleneksel olarak birincilikle bitiren öğrenci konuşma yaptığı halde, Gülsen Ataseven'in konuşmasına izin verilmedi, konuşma okul ikincisine yaptırıldı

Şubat 1968: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde derslere başörtüsü gelen öğrenciler ihraç edildi.

12 Eylül 1980: Türk Silahlı Kuvvetleri, emir komuta zinciri içinde askeri ihtilal gerçekleştirdi. 1980 ihtilali sonrası bazı üniversitelerde başörtüsü yasağı başlatıldı

15 Eylül 1997: YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz, bir genelgeyle başörtülü öğrencilerin okullara alınması yasaklandı.

30 Eylül 2013: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz" dedi.

52 YIL SONRA IMF'YE BORCUMUZ SIFIRLANDI

Türkiye, 1 Ocak 1961'de Cemal Gürsel döneminde Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borçlanmaya başladı. İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal ve Tansu Çiller de IMF ile stand-by anlaşmaları imzaladı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AK Parti iktidarı, Türkiye'nin son stand-by antlaşmaşını 2005'te 6.6 milyar SDR'lik (özel çekme hakkı) ödenek için yaptı. Erdoğan, 14 Mayıs 2013'te Türkiye'nin IMF'ye borcunu bitirdi.

Erdoğan, "2013 Mayıs'ında IMF borcunu sıfırlayıp, yarım asrı aşkın bir defteri de kapadık. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu, çılgına döndüler. Gezi Olayları ile başlayan ve hala devam eden bu dönemde yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmamızdan bağımsız kabul etmiyorum" dedi.

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DARBELERE ZEMİN HAZIRLAYAN KOALİSYON HÜKÜMETLERİ SON BULDU

20 Kasım 1961'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Adalet Partisi (AP) tarafından kurulan İsmet İnönü Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk koalisyon hükümetiydi.

30 Ekim 1923'ten bu yana Türkiye'de 65 hükümet görev yaptı. 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıl 5 ay oldu. 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve darbelere zemin hazırlayan koalisyon hükümetleri son buldu.

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NÜKLEER SANTRAL, İHA VE SİHA: 1956'da Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde nükleer enerji çalışmalarına başlandı. Menderes, Atom Enerjisi Kurumu'nu kurdu. Sakarya'da nükleer santral kurmayı planlayan Menderes'in çabaları, 4 ay sonraki darbeyle engellendi.

Erdoğan döneminde nükleer enerji santralleri kuruldu, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretilmeye başladı.

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SAKARYA DOĞAL GAZ KEŞFİ, 2020 YILINDA BÜTÜN DÜNYADA ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İKİNCİ KEŞİF

Türkiye, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 21 Ağustos 2020 tarihinde duyurduğu Sakarya doğal gaz keşfinin, 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu bildirildi. Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşenmeye başladı.

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13 ŞEHİR HASTANESİ YAPILDI, 5'İNİN DE YAPIMI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı genel bütçesi ile yapılan hastanelere ilaveten, alternatif bir finansman kaynağı olarak Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile Adana, Ankara Bilkent, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul Başakşehir, Kayseri, Konya Karatay, Manisa, Mersin, Yozgat ve Tekirdağ olmak üzere toplam 18 bin 258 yatak sayı sıyla 13 şehir hastanesi nin yapımı tamamlandı. KÖİ Modeli ile Ankara Etlik, Gaziantep, İzmir Bayraklı, Kocaeli ve Kütahya olmak üzere toplam 9 bin 414 yatak sayı lı 5 şehir hastanesi nin ise yapımı devam ediyor.

2009 yılında hizmete başlayan hava ambulansları ile bugüne kadar toplam 57.348 vaka taşındı.

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TERÖR KORİDORU KURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ORTADAN KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından "terör koridoru" kurmaya yönelik çalışmaları ortadan kaldırdı.

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GEZİ KALKIŞMASI VE 15 TEMMUZ

27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına, FETÖ'nün polis, hâkim ve savcıları açık destek verdi. Parkta ağaçların taşınması bahane edilerek başlayan eylemlerde Beşiktaş'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi, Dolmabahçe Camisi üç gün boyunca işgal edildi. Dolmabahçe'ye inen bulvarda, patlayıcılarla desteklenen barikat kuruldu. Sokaklar ve caddelerde yollar kapatıldı. 8'i sivil, 2'si polis 10 kişi öldü.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişi şehit oldu, 2 bin 186 kişi de yaralandı. Ancak FETÖ'nün darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durduruldu. Vatandaşlar, kendisini temsil eden sivil iradenin devamı için darbecilerin karşısına çıktı ve ülkenin işgaline izin vermedi.